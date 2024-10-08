ÇESİAD Öğrenci Başkanı Endüstri Mühendisi hemşehrimiz Bilal Çeşitcioğlu, 360 TV'de 'Ben Bilirim' adlı bilgi yarışmasına katıldı.

Daha önce Teve 2'de sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Kelime Oyunu programına katılan Çeşitcioğlu, bu kez de akşam 19.00'da TV 360'ta yayınlanan ve sunuculuğunu Alper Ateş'in yaptığı 'Ben Bilirim' yarışmasında yarışacak.

Çeşitliğioğlu, bir sonraki hedefi ve hayalinin ise teklif gelmesi halinde 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yarışmak olduğunu duyurdu.