Uzun seneden beri yaşamını Almanya'da sürdüren Çorumlu ressam ve heykeltraş İsmail Çoban, 79 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir ağır bir hastalık ile mücadele eden 79 yaşındaki ressam ve heykeltraş Çoban, evine gelen haciz nedeni ile zor zamanlardan geçiyordu. İsmail Çoban, 1945 yılında Çorum'da doğdu ve 1971 yılında Almanya'ya göç etti.

Sanat kariyerine Almanya'da devam etti.

İlk sergisini 1962 yılında 17 yaşında Türkiye'de açtı. Daha sonrasında ise 1973 yılında Almanya'da ilk sergisini açtı.

HUZUREVİ'NDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bugüne kadar toplamda 33 ülkede 170 kişisel bir sergi açtı. Eserleri 500 kadar sergide yer aldı. 60 yılı aşan sanat kariyerinde 70 bin kadar eser verdi.

Uzun senelerdir Almanya'da yaşayan ressam ve heykeltraş İsmail Çoban 79 yaşında, Almanya'nın Wuppertal kentinde bir huzurevinde hayata gözlerini yumdu.