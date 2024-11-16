7-14 Kasım tarihlerinde Kosova’nın Priştine şehrinde düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonasında milli formayı giyen Abdüssamet Uğurlu sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Milli takım Avrupa Şampiyonasında takım halinde birinciliği kazanarak büyük başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonasında üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Abdüssamet Uğurlu böyle bir başarıya imza atan milli takımın bir parçası olmaktan dolayı son derece büyük gurur duyduğunu söyledi.

Çok iyi hazırlandığı Avrupa Şampiyonasında elde ettiği bronz madalya ile Avrupa Liginde mücadele etmeye hak kazandığını belirterek ‘Bundan sonraki süreçte Avrupa Liginde ilimi ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım. Bunun haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum." dedi

