Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvasında Belediye İskilipspor kulübünden Özdenur Özmez gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı.
12-14 Mar tarinlerinde Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası Bayanlar Güreş turnuvasında 61 kiloda mücadele eden Özdeniz Özmez eleme turu maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Almanya’dan Leonie Steigert ile karşılaştı.
Rakibine mağlup olan Özdenur Özmez gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Şampiyonasının ardından Uluslararası Zafer Turnuvasında da kürsüye çıkmayı başaran Özdenuz Özmez 24Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’ın NoviSad şehrinde düzenlenecek U 17 Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı.
Editör: Halil Öztürk