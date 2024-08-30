U 17 Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’un milli güreşcisi Fatih Aydın sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

23-25 Ağustos tarihlerinde Amman’da yapılan U 17 Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 71 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor’dan Fatih Aydın bronz madalya kazandı. Porto Rika, Tacikistan’lı rakiplerini yenen Fatih Aydın İran’lı rakibine yenilerek bronz madalya maçınına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya maçında Macar rakibi Mark Matyas Laposa ile karşılaşan Fatih Aydın nefes kesen bir maç sonunda rakibine 6-5 üstünlük kuran Çorum Belediyespor güreşçisi Fatih Aydın bronz madalyanın sahibi oldu.

Üç madalyadan ikisi Çorum’dan

Öte yandan Amman’da yapılan U 17 Dünya Güreş Şampiyonasında türk milli takımı üç bronz madalya kazandı bu üç madalyanın ikisini Çorumlu sporcular aldılar. Belediye İskilipspor’dan Özdenur Özmez iki yaş küçük olmasına karşın şampiyonada bronz madalya kazandı. Fatih Aydın da Çorum Belediyespor adına Türk milli takımına ikinci bbronz madalyayı kazandı. Serbest stilde diğer madalya ise 65 kiloda Umut Talha Uslu kazandı.