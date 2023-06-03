39 ilden 360 sporcunun katıldığı atletizm turnuvasında Çorumlu görme engelli sporcu Yusuf Şen, uzun atlama ve 5 bin metre koşuda derece aldı.
31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenen atletizm müsabakalarında Çorumlu sporcular derece aldı.
Çorum 19 Görme Engelliler Kulübü sporcularından Yusuf Şen, atletizm şampiyonası uzun atlama kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Konya’da düzenlediği 2023 yılı Atletizm Türkiye Şampiyonası’na ilimizden Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü katıldı. Turnuvaya 4 sporcuyla katılan spor kulübü 2 madalya kazandı. Büyük Erkekler B1 uzun atlamada sporcumuz Yusuf Şen, Türkiye 2’incisi olurken, 5000 metre büyük erkekler B1 branşında da Türkiye 3’üncüsü olarak madalya almaya hak kazandı.