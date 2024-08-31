Bitlis’te yapılan Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Baharspor’dan Sıla Uşak Türkiye şampiyonu oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesinde Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Yıldız Bayanlar 60 kiloda mücadele eden Sıla Uşak üç turda zorlu rakiplerini yenerek sıkletinde birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Uşak hedefinin gençler ve büyüklerde de daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek bu şampiyonaya altı aylık bir çalışma ile ulaştığını söyledi.

Baharspor kulübünden Oğuzhan Köksal ise 38 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Baharspor Başkanı ve antrenörü Hasan Çalışkan şampiyonada kürsüye çıkmayı başaran iki sporcusunu tebrik ederek daha büyük başarılar imza atacaklarına inandığını belirtti.