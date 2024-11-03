İstanbul yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Sürücüye yardım etmek için yolda duran taksi ve otomobile İETT otobüsü çarptı. Kazada Çorumlu taksi şoförü hayatını kaybetti.
Bu sabah saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa-Vatan Caddesi istikametinde Sağmalcılar Metro durağı karşısında meydana gelen kazada kayganlaşan yolda motosikletle seyir halinde olan sürücü dengesini kaybederek düştü.
Motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran taksi ve otomobile arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, taksi şoförü Çorumlu Murat Çalışır vefat etti.
HACIMUSA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Hacımusa köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Murat Çalışır’ın cenazesinin yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.