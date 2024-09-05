Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan emekli usta Kıyas Çetin, yakıtsız 3 tekerlekli aracı geliştirdi.

GÜNEŞ PANELİ TAKTI

Osmancık ta emekli motorsiklet ustası Kıyas Çetin, aldığı 3 tekerlekli 'yuki' marka araca güneş paneli takatırarak geliştirdiği yeni bir sistemle hiç yakıt kullanmadan bağ bahçe ve tarlada yük raşıyan çiftçilere yönelik bir araç geliştirdiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Emekter usta Kıyas Çetin, satın aldığı kendine ait 3 tekerlekli elektrikli mobiletin çatı aksamına güneş paneli monte ettiğini, kendi icadı ile geliştirdiği sistemle hiç şarj yapmadan tamamen güneş paneli yardımıyla güneşten aldığı enerji sayesinde 22 Volt, 24 Amper ile aracın istediği menzile ulaşılabildiğini, ileri ve geri hareket eden aracın, Türkiye’de ilk olduğunu savundu.