Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çorumlu Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı.
Dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karasakal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Burada askerlerin omzuna alınan Karasakal'ın cenazesi, tören alanına getirildi.
Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Karasakal bugün Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Boğazkale'nin Yekbas köyünde toprağa verilecek.
Karasakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.