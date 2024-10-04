Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak, Türkiye'de idam cezasının yeniden getirilmesini istedi.

'BU SAPIKLARIN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAMALIDIR'

Aşıla, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Şu hale bakın. Hiç kimse çocuğunu, hanımını, kızını, annesini yalnız sokağa yalnız çıkarmak istemiyor. Tecavüzcüler, tacizciler, kapkaçlar, saldırılar, cinayetler almış başını gidiyor. Bu ülke de bakanların, milletvekillerinin dokunulmazlığı var ama en çok korunması gereken hanımlara ve çocuklara maalesef herkes dokunuyor. Böyle adaletsizlik olmaz. En acısı da bu dokunanların yaptığı yanına kâr kalıyor.

'BIRAKIN ŞU AB TAKINTISINI, BİR KERE DE KENDİMİZ OLALIM'

Eğer siz bu sapıkların hak ettikleri cezaları devlet olarak vermezseniz onlara cezaevindeki hükümlüler veriyor. Efendim ölüm cezası olmazsa bizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Ya Allah aşkına bir kerecik kendimiz olalım. Bırakın şu Avrupa Birliği takıntısını. Bir kere de kendi inancımıza, değerlerimize uygun davranalım. İdam cezasını yeniden getirelim diyor teşekkür ediyorum."