Yaz aylarında sahil kenti olması ve Çorum'a yaklaşık 1 saat 30 dakika olması nedeniyle Çorumluların tatil için en çok ziyaret ettiği illerin başında gelen Samsun'da boğulma vakalarındaki artış nedeniyle Samsun Valiliği, denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Çorumlu parke ustası Abdullah Taşlıtepe (48), eşi, çocukları ve kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde denize girmek için günübirlik Samsun'a gitti. Denize giren Abdullah Taşlıtepe hayatını kaybederken, oğlu Davut Taşlıtepe ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.