Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, yıllardır söz verilen bu yıl da ihalesi yapılacağı söylenen hızlı tren projesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

İktidarın Anadolu kaplanı Çorum'a üvey evlat muamelesi yapmaya devam ettiğini savunan Tahtasız, “Söz kişinin aynasıdır; sözünüzü tutun, Çorumlu’ya ‘Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da Çorum'a hiç gelmez’ türküsü söyletmeye devam etmeyin. Hızlı tren de havaalanı da Çorum'un anasının ak sütü kadar helal”dedi.

SEÇİM BİTİYOR, SÖZLER UNUTULUYOR

Çorum'a her seçim öncesi sözler verildiğini, seçim bitince verilen vaadlerin unutulduğunu vurgulayan Tahtasız, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018-19 ve 2020'de Çorumlulara hızlı tren müjdesi vermiş "Çorum'un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız, hızlı tren 2023 yılında Çorum'a gelecek. Bu işi bizzat takip ediyorum." demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Kırıkkale-Delice-Çorum hızlı tren ihalesinin bu sene yapılacağını defalarca tekrarladı. 12 Eylülde ilimize gelen AKP Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise "Yılın bitmesine üç ay var, biraz zor olabilir." açıklamasıyla hem Cumhurbaşkanını hem de Bakanı yalanlamış oldu. Sözünüzü yerine getirmek için seksen iki gününüz kaldı."