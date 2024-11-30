Çorum Buharaspor Kadınlar 3. ligde ilimizi ilk kez temsil edecek.

Buharaspor kulübü 3. lige katılmak için gerekli başvuruyu yaptı. Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı geçen sezon ilk kez U 17 liginde mücadele ettikleri Çorum’u bu sezonda 3. ligde temsil etmenin haklı gururu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Fatih Atlı yeni sezonda bu yıl ilk kez kurulan Kadınlar 3. ligi ve U 17 liglerine katılmak için gerekli evrakları ve ücretleri yatırarak başvurularını yaptıklarını belirterek ‘Çorum’u temsil edeceğimiz Kadınlar ligleri için Çorum’un önde gelenlerinin desteklerini beklemekteyiz. Aramıza yeni katılan yetenekleri görmek için kulübümüzün kapısı herkese açıktır. Lig tecrübesi kazanmak ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için futbol seven bayanlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Takım listelerini 4 Aralık’ta Futbol Federasyonu’n vereceğiz. Ayrıca 30 Aralık’ta yapılacak bölge milli takım seçmelerinde 2009-2010 -2011 ve 2012 doğumlu kızlarımız milli takım seçmelerine katılacaklar’ dedi.