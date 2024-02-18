Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Yaşar Anaç, bu kapsamda Gül-Der ve, Yeşilay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Memur-Sen ve Hizmet-İş Sendikası’nı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Anaç, “Milli görüş belediyeciliğini anlattık. Yeniden Refah Partimizin sloganlarında olduğu gibi şehrimize ve neslimize sahip çıkılmasının önemini, 31 Mart sonrası içinde Çorum’u birlikte yönetmeye talip olduğumuzu, payitahtta yada sultanlıkta gözümüzün olmadığını bizimkisinin sadece memleket meselesi olduğunu ifade ettik” dedi.

Anaç, misafirperverliklerinden dolayı kendilerini ağırlayan temsilci ve oda başkanlarına teşekkür etti.