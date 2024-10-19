Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir, Voleybol Federasyonu seçiminde Çorum adına oy kullanan tek isim oldu.

TVF'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Crowne Plaza'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer yarıştı.

Başkanlık oylamasında ise mevcut Başkan Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkan oldu. Diğer aday Gökhan Dinçer 95 oyda kalırken 2 oy geçersiz sayıldı.

Çorum adına Federasyon seçiminde oy kullanan tek isim Mustafa Özdemir seçimin ardından üst üste dördüncü kez başkanlığı seçilen Mehmet kAkif Üstündağ’ı kutladı.