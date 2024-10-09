Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yaptığı konuşmada Çorum’u spor şehri yapmak için el ele gönül gönüle çalışmaları gerektiğini söyledi.

Yağbat Amatör Spor Haftasının açılış töreninde yaptığı konuşmada Belediye olarak amatör spora her zaman büyük destek verdiklerini söyledi.

İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsediklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Çorum’u spor şehri yapmak adına önemli yatırımlar kazandırdıklarını da ifade eden Yağbat, “Belediye olarak son 5 buçuk yılda bizim bir vizyonumuz var. Çorum’u spor şehri ve sporcu dostu bir şehir yapmak. Bunun için el ele, gönül gönüle çalışmamız lazım. Belediye olarak altyapı, üstyapı her türlü mücadelenin içerisindeyiz. Sizler bizden talep edeceksiniz. Bizde devlet millet el ele mantığı ile Çorum’a istediklerinizi yapma konusunda çalışacağız.

Bu sene yaklaşık 3 milyon TL malzeme desteğinde bulunacağız. Bunun çalışması devam ediyor. Spor mücadele ister, azim ister. Bizde yavrularımızdan azimle mücadele etmelerini istiyoruz. Bunu yaparken de derslerini ihmal etmelerini istemiyoruz. Disiplinli bir şekilde çalıştıkları zaman herşeyin üstesinden geleceklerinden de inancımız tam. Bugünden sonra çıktığını her platformda başarıya giden yolu amatör bir ruhla aşmanız temennisi ile hepinize amatör spor haftasının hayırlı olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.