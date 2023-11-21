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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri ve Çorum Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Gül; “Göreve geldiğimizde önceden devam eden yaklaşık 130 birim şantiyenin 100 tanesini bitirip şimdi başkana teslim ettik. Çorum’u daha yaşanabilir ve kalkınmış bir şehir yapmak adına belediyecilik anlayışımız modern, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla şekillenecektir. Her alanda çağdaş projelerle şehrimizi geleceğe taşıyacağız.” dedi

‘AK Parti’nin belediyecilikteki vizyonuna bağlı olarak Çorum’un bütün renklerini sevgiyle, özveriyle sahiplenerek halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçireceğiz.’ diyen Gül; Çorum’u Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz. Çorum’a olan sorumluluğumu hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım. Şehrimizin geleceği için AK Parti çatısı altında Çorum’u daha ileri taşımayı hedefliyorum. Çorum’u ve hemşehrilerimi seviyorum. Ben Çorum milliyetçisiyim. Bu şehre hizmet etmek benim için onurdur. Geçmişte başardıklarımızın sadece bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Yeni bir vizyonla, daha büyük projelerle ve şehrimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkararak hizmette zirve yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı