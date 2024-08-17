Çorum'un Alaca ilçesinde Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Çorum'un 17 olan coğrafi tescilli ürünü 19'a yükseldi.

5 yöresel ürünün coğrafi işaretini alan Alaca, iki yöresel lezzetini daha coğrafi işaret alarak tescilledi.

Alaca’nın tarihi yemeklerini önce kitap haline getiren Alaca Belediyesi aynı zamanda coğrafi işaret belgesi alabilmek için de 39 ürünün başvurusunu gerçekleştirdi.

İlk olarak Alaca Mor Soğanı’nın patentini alarak Alaca morunu markalaştıran Alaca Belediyesi, daha sonra ise Alaca Yarma Aşı ve Alaca Yanıç Böreği’ni tescilledi.

Alaca Cızlağı ve Alaca Borana Yemeği’nin tescil belgesinden sonra şimdi de Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali'nin tescilini alan Alaca, Çorum genelinde en fazla tescilli ürünü bulunan ilçelerin başında geliyor.

İlçe yemek kültürü ve zenginliği anlamında ülke genelinde de tanınırlığını arttırmak istiyor.

ALACA ÇILBIR YEMEĞİ

Alaca Cılbır Yemeği; yumurtalı, kıymalı veya soğanlı olarak üç şekilde hazırlanan bir yemektir.

Alaca Cılbır Yemeği yumurta ile yapıldığında, çırpılan yumurta salçalı suda pişirilir, soğan veya kıyma ile yapıldığında salçalı

ve sulu karışım pişirilir, üzerine yumurta kırılır.

Coğrafi sınırda uzun bir geçmişe sahip olan Alaca Cılbır Yemeği, Alaca ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

Alaca Cılbır Yemeği için bileşenler (4 kişi için):

25 g tereyağı

25 g domates salçası

3 adet yumurta

250 ml sıcak su

5 g pul biber

5 g tuz

250 g kıyma (kıymalı için)

500 g soğan (soğanlı için)

Alaca Cılbır Yemeğinin hazırlanması:

Bir tavada tereyağı eritilir, kıymalı Alaca Cılbır Yemeği için kıyma, soğanlı Alaca Cılbır Yemeği için doğranan soğan eklenerek kavrulur. Üzerine salça, sıcak su, tuz eklenerek pişirilir. Bir kåsede çırpılan yumurtalar, kaynayan karışıma eklenir. Üzerine pul biber serpilerek sıcak olarak servis edilir.

ALACA HİNGALİ

4 kişilik hıngal için yeteri kadar un, yarım kilo kıyma, 1 baş kıyılmış soğan, 1 yumurta, yeteri kadar tuz ve bir miktar karabiber önceden hazırlanır.

Una yeteri kadar tuz ve su katılıp bir yumurta ile karıştırılarak yoğrulur. Yoğrulan hamur dinlenirken incecik kıyılmış bir baş soğan, karabiber ve kıyma tuzla karıştırılarak hazırlanır. Bundan sonra yoğrulmuş hamur pezi haline getirilerek tahta üzerinde çok ince bir şekilde açılır. Açılan pezi kare, oval veya dairesel şekillerde kesilerek içerisine önceden hazırlanmış kıymadan yeteri kadar konulur.

Hamurun kenarları üst üste getirilip büzülür. Büzmeli, zincirli, balıklı, kulaklı, köşeli... gibi çeşitli büzme şekilleri vardır. Hıngal, kaynayan suyun içerisine atılır. Erimeye meydan bırakmayacak şekilde pişirilir. Kevgir kazan içerisinden alınıp tepsiye konur. Daha sonra kızartılmış tereyağı ilave edilerek sarımsaklı su veya yoğurda batırılarak soğutulmadan yenir.