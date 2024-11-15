Sungurlu Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitene (KSS) yapılacak olan 74 yeni işyerinin temeli törenle atıldı.

Törene; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İlçe Başkanı Orhan Özyol, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sungurlu’ya bir dizi ziyaret ve açılış için gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni sanayi dükkanlarının Sungurlu’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Anadolu’nun tarihi derinliğini, kültürel zenginliğini bünyesinde barındıran, stratejik konumuyla İstiklal Savaşına büyük katkı veren; Türklük gurur ve şuuruyla bezenmiş, İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış Sungurlu ilçemizde, Yenihayat Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi’nde 74 adet dükkânı içinde barındıracak olan sanayi sitesinin temelini attık. Cenabı Allah hayırlı uğurlu eylesin. Başta Genel Sekreter Yardımcımız Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı ve üretken belediyecilik anlayışımızı layıkıyla uygulayan Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere olmak üzere belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, teşkilatımıza, katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi