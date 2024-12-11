Çorum’un Kargı İlçe Belediyesi, geçen yıl kurduğu seralarda marul hasadına başladı.

Kargı Belediyesi ve Kargı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen proje, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve ilçede tarımsal üretimi artırmak amacıyla önemli görülüyor.

Toplam 7 adet 1080 metrekarelik sera alanı bulunan projede, ilk hasatla birlikte elde edilen marullar, ilçedeki pazar yerlerinde ve diğer satış noktalarında tüketicilere sunulacak. Proje ile birlikte seracılığın ilçede daha fazla yaygınlaşması ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl hasat döneminde ise seralardan ortalama 150 ton domates elde edilmiş, ilçede seracılığın verimliliği ve kapasitesinin yüksek olduğunu göstermişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ise şöyle dedi;

“Seralarımızda başlayan marul hasadı, ilçemizde tarımsal üretimin artmasına ve seracılığın gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım. Bu projeyle yerli üretim yaparak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de vatandaşlarımızın kaliteli ve taze ürünlere kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca seralarımızda kadınlarımıza iş imkanı da sunuyoruz.”

Kargı Belediyesi’nin önümüzdeki yıllarda ilçede daha fazla tarımsal projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.