Çorum İl Özel idaresi, Alaca ilçe genelinde bulunan 6 köy yolunu daha yapımı tamamlanarak hizmete alındı.

Alaca’ya bağlı Perçem Köyü, İbrahim köyü, Külah köyü, Kayabüvet köyü, Kalınkaya köyü ve Kapaklı köylerinde çalışma yapan ekipler, ilk olarak 6 köy yolunun yapımını tamamlayarak hizmete aldı.

İl Özel İdaresi, bozuk yolların onarımını yaparken bir yandan da aşınan yollarda sathi kaplama çalışması yapıyor.

Alaca genelinde bozuk olan tüm köy yollarının yapılacağı bilgisine ulaşılırken. Yoğun bir çalışması yürüten ekipler, köy yollarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Köy muhtarları ve köy sakinleri çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.