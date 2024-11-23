Çorum'un Osmancık ilçesinde sergilenen "F-104 Starfighter" tipi savaş uçağı, yol genişletme çalışmaları kapsamında yeni yerine taşındı.
Osmancık'a 1994'te getirilerek D-100 kara yolu kenarında sergilenmeye başlanan uçak, zamanla ilçenin simgesi haline geldi.
Karayolları Bölge Müdürlüğünce D-100 kara yolundaki genişletme çalışmaları nedeniyle taşınmasına karar verilen savaş uçağının yeni yerine alınması için Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınan uçak, yaklaşık 15 metre ilerideki alana yerleştirildi.
Uçağın çevresinde düzenleme yapılacağı bildirildi.
Editör: Anadolu Ajansı