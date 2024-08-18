Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyü sakinleri, köylerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirtti.

Köylüler, içme suyu ihtiyaçlarını, köyden geçen derede kendi yaptıkları gölette bulunan kirli su ile karşılamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Suyun kesik olması nedeniyle hem günlük temizlik ihtiyaçlarını hem de bahçelerini sulamakta zorluk çektiklerini belirten köylüler, yaşadıkları sorunların giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Köylüler, su sıkıntısının yanı sıra çevre kirliliği sorununa da vurgu yaparak, köyün temizlik ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmadığını söylediler.