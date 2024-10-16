Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köy olan Kışlacık, lezzeti ve yumuşaklığı ile ün yapmış Kışlacık Pırasası için coğrafi tescil aldı.

Kışlacık köyünün lezzeti ve kalitesiyle tanınan meşhur pırasası, Çorum’un coğrafi tescilli ürünleri arasında yer alması için Şubat ayında patent enstitüsüne başvuru yapılmıştı.

Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, yaptığı yazılı açıklamada, Kışlacık köyünde pırasa üretiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Bu nedenle Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığını belirten Nayman, incelemelerin ardından pırasanın "Kışlacık pırasası" olarak tescillendiğini aktardı.

Kışlacık pırasasının Mecitözü'nün ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olduğuna dikkati çeken Nayman, farklı ürünlerle ilgili tescil çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Üretim şekli ve içeriğiyle Kışlacık pırasasının muadillerinden farklı olduğunun altını çizen Nayman, şunları kaydetti:

"Köklü bir geçmişe sahip olan Kışlacık pırasasını, aromasının yüksek olması, gövdesinin yumuşak ve beyaz olması, toprağa gömülmesinden dolayı eğri şekilde olması ve içerdiği protein, kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum miktarlarının yüksek olması benzerlerinden ayıran özellikleridir. Kışlacık pırasası il ve ilçe ekonomisinde ve mutfak kültüründe önemli bir yer tutan sebzelerdendir."

KIŞLACIK PIRASASI HAKKINDA

Çiftçiler, tohum ekimi için önceden hazırlanmış toprağa hayvan gübresi uygular.

Şubat – Mart aylarında tohum ekimi yapılır ve fideler çıkmaya başladıktan sonra gerekli bakım, sulama, çapalama işlemleri yapılır. Temmuz ayında fideler çıkartılıp dikim için açılan ve hayvan gübresi uygulaması yapılmış karıklara dikilir. Daha sonra fidelerin üzeri toprakla kapatılarak gömülür. Sulama ve çapalama gibi işlemlerden sonra Ekim – Mart ayları arasında satışa sunulmak üzere söküm işlemi gerçekleştirilir. Sökülen fideler önce yıkanır, yaprakları soyularak demetler halinde torbalara doldurularak satışa hazır hale getirilir.

Sulamada çoğunlukla modern sulama sistemleri kullanılmasına karşın, az da olsa salma sulama yöntemi ile sulama yapılmaktadır. Sulamada ve pırasaların yıkanmasında Kışlacık köyünde bulunan yazları serin, kış aylarında ise sıcak akan kaynak suyu kullanılmaktadır.

Kışlacık pırasasının gövde kısmı hafif yumuşak ve beyaz olup gevrek bir yapı kazanmıştır.

Çorum, Mecitözü, çevre il ve ilçelerdeki pazarlarında tanınmış olan Kışlacık pırasası, Mecitözü ilçesinin de tanıtımına katkı sağlamaktadır.

SAĞLIK DOSTU

Pırasa A, E, B1, B2 ve C vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineralleri bolca içermektedir. Sağlıklı beslemede ön plana çıkan pırasa bitkisi çeşitli hastalıklara iyi gelmektedir.