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Çorum’un dış ticaret elçileri, Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Hitit Üniversitesinde yetişiyor.

Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde yürütülen “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı” tamamlandı.

42 saat süren eğitim programına 17 farklı ülkeden 49 öğrenci katıldı. Program ile Çorum’un dış ticaret elçilerini yetiştirmek amacıyla uluslararası öğrencilere temel dış ticaret eğitimi verildi.

Uluslararası öğrencilere temel dış ticaret eğimleri, teorik ve uygulamalı olarak uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Dış ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetişmesine yönelik etkili bir adım olarak değerlendirilen program, uluslararası öğrencileri bireysel kariyer yolculuklarında bir adım öne taşırken, bölgenin ekonomik kalkınması için önemli bir rol üstlenmelerine de imkan sağlıyor.

Eğitim programında, dış ticaret elçilerine, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul Kılıç tarafından “Ticari İstihbarat” eğitimi de verildi.

Ajans bünyesinde kurulan Orta Karadeniz Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tanıtılarak, başarı hikâyeleri paylaşıldı. Hedef pazar ve müşteri araştırması ile rakip analizine yönelik istihbarat kaynakları ve veri tabanları hakkında bilgi verilerek öğrenciler ile birlikte örnek uygulamalar yapıldı.

Program kapsamında eğitimi tamamlayan öğrenciler, ana vatanlarına ilişkin pazar ve müşteri bilgisine ihtiyaç duyan firmalarla eşleştirilecek.

Firmaların talepleri doğrultusunda, kendi ülkelerindeki hedef firmaların listelerini ileterek ticari bağlantıların kurulmasına aracı olacaklar.