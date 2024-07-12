Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok Çorum’da odun ateşiyle ekmek ve pide üreten fırın işletmecilerine doğalgaza geçmeleri konusunda yapılan uyarıyı köşesine taşıyarak duruma tepki gösterdi.

Konunun bir okur tarafından kendisine iletildiğini ifade eden Melih Altınok, “Çorum'un Karbon Ayak İzi” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Çorum'dan bir okur yazmış. Bir süre önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Çorum'daki fırınlarda odun ateşiyle ekmek ve pide yapılması yasaklanmış. 45 gün içerisinde tüm fırınlar doğalgaz sistemine geçmek zorundaymış. Aksi takdirde doğalgaza geçmeyen fırınlara ilk etapta 200 bin lira, ikinci uyarıda ise katlamalı olarak cezai işlem uygulanacakmış. Fırıncı esnafına, Fırıncılar Odası'ndan gönderilen yazıda çevre kirliliğine vurgu yapılarak bu kararın alındığı bildirilmiş. Ne hassasiyet ama!.. İş ekmek fırınında odunun çıkardığı dumana kadar geldiyse Çorum'un en büyük derdi karbon ayak izi olmalı. Herhalde arada da kentin doğalgaz dönüşüm piyasasını canlandırmak istiyorlar.

Siz ciddi misiniz beyler?

Kırık yılın başı yan yana gelip işbirliği yaptınız ve gözünüze bu büyük sorun mu battı?

Yoksa Çorum sadece torbadan çıkan bir pilot bölge mi?

Ekmeğin, pidenin lezzetlisi, sağlıklısı odun ateşinde pişen olduğunu hepimizden iyi bilen fırıncı esnafı bu işe razı mı?”

-ÇEVREYİ KİRLETEN FIRINCILARA CEZA YAZILACAK-

Hatırlanacağı gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ÇESOB’ta yaptığı toplantıda Çorum’da odun ateşiyle ekmek ve pide üreten fırın işletmecilerine doğalgaza geçmeleri konusunda uyarıda bulunmuş ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda fırınlara yönelik yapacakları denetimlerde çevreyi kirleten fırın işletmecilerine 116 bin lira idari para cezası uygulayacaklarını belirtmişlerdi.

-120 FIRINDAN SADECE 29’UNDA DOĞALGAZ VAR-

120 ekmek ve pide fırınının bulunduğu Çorum’da bunlardan 29’u doğalgaz kullanırken 91’i ise odun ateşi ile faaliyet gösteriyor.

FIRINCILAR DA EKMEĞE ZAM İSTEDİ

Ekmek ve pide fırını işletmecileri de doğalgaza geçmenin maliyeti yükselteceği gerekçesiyle ekmeğe zam talebinde bulunmuşlardı.