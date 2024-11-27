Çorum FK, 30 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor ile 7’nci kez karşı karşıya gelecek.

Daha önceki 6 maçtan kırmızı siyahlılar sadece 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. Geri kalan 5 maçta ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

İlk kez 2012-2013 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekibin karşılaşmasında Erzurumspor kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 3-0 galip ayrılmıştı.

2013-2014 sezonunda oynanan iki maçta ise kırmızı siyahlılar ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Depaslamanda ise 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda kozlarını paylaşan iki ekibin ilk maçında Çorum FK kendi evinde Dadaşlar’ı 4-1 mağlup etmiş, sezonun ikinci yarısında oynanan maçı ise mavi-beyazlı ekip kaptan Mustafa Yumlu’nun 90+6’da attığı son dakika golüyle 2-1 kazanmıştı.