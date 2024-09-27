Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan Vali Ali Çalgan, bugün görevine başladı.

Vali Çalgan için Çorum Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama törenine Vali Yardımcıları Cengiz Nayman, Yeliz Mercan, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Vali Çalgan polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçerek göreve başlama yazısını imzaladı.

Makam odasında göreve başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çalgan; Bizi bu göreve layık gören tensip ve takdirleriyle bizi onurlandıran sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah onlara Rabbime Çorumlulara mahcup olmayacağız.” dedi

‘Görev sürem boyunca Çorum’un her alanda gelişmesi için hep birlikte el ele vererek çalışacağız.’ diyen Vali Çalgan; “Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı, etkin bir şekilde cevap vereceğiz. Her zaman hukukun üstünlüğünü, adalet, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini esas alacağız. Tüm hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için emniyet ve asayiş hizmetlerini en süt düzeyde tutacağız. Hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kapımız herkese açık. Çorum’un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hedef ulaşma yolunda hemşehrilerimizden dua, destek ve hoşgörü talep ediyorum.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM YÜKSELEN İLLERDEN BİRİ’

Çorum’un tarımda ve sanayide yükselen illerden biri olduğunu belirten Çalgan;

“Ben bir günlük Çorumluyum sizler Çorumlusunuz. Çorum kadim, tarihi, zengin bir şehir. Bu kadim tarihi şehirde hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için gece-gündüz çalışacağız. Köklü tarihi, zengin kültürel mirasıyla ülkemizin çok önemli merkezlerinden birisi Çorum. Hititlerden Osmanlı’ya kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir, Anadolu’nun kalbinde adeta bir tarih hazinesi olarak durmaktadır. Çorum aynı zamanda tarımda, sanayide ülkemizin yükselen değerlerinden bir tanesidir. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, Çorum’un kalkınmasına katkıda bulunmak bizler için en önemli sorumluluktur. Çorum kardeşlik ve dayanışma kültürü ile öne çıkan bir şehrimiz. Türkiye’nin güçlü yapısına katkılarda bulunmuş bu şehrimiz, bu güçlü birlikteliği koruyarak, geliştirerek ileriye taşımak istiyoruz. Bunu şehrimiz ve ülkemiz için istiyoruz.” İfadelerini kullandı

Şehrin her köşesini dolaşacaklarını, gitmedik, gidilmedik yer bırakmayacaklarını aktaran Vali Çalgan, “Hemşehrilerimizle yakın işbirliği yapacağız. Sorunları mümkün olduğunca yerinde çözmeye çalışacağız.” diye konuştu

‘ALGININ ÖTESİNDE ÇOK GELİŞMİŞ BİR ŞEHİR’

Çorum sanayisinden övgü ile bahseden Çalgan; “Sanayimizin durumu çok iyi. Bunu herkes kabul ediyor. Buraya atamam yapıldıktan sonra Çorum sanayisi ile ilgili duyduklarım beni çok sevindirdi. Çorum hakkında algının çok ötesinde bir yer olduğunu, çok gelişmiş bir şehir olduğunu duydum. Sanayimizin iyi bir altyapısı var. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin gelişmesi şehrimize yeni yatırımların, fabrikaların kazandırılması için yerli dinamiklerle, sanayicilerimizle işbirliği yaparak sanayimizi bir üst çıtaya yükselteceğiz.” dedi

Çorum’u tarımda da çıtasını yükselteceklerini dile getiren Vali Çalgan;

“Çorum’un tarımsal potansiyelini buraya gelmeden önce öğrendim. Çok büyük zenginliğimiz var. Birkaç üründe Türkiye’de ilk 5’e giren bir şehiriz. Nohutta, pirinçte ve kaç üründe. Bunu geliştirmek Ankara’nın verdiği destekleri en üst düzeyde şehrimize kazandırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu