Çorum YKS Sayısal birincisi Elif Sude Akyul ve Çorum LGS birincisi Davut Ayaz Arslan Çorum sokaklarında kendi başarılarını görünce bu anı ölümsüzleştirmek istedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının açıklanması ile birlikte Çorum'da eğitim denilince akla ilk gelen kurum olan Değişim Eğitim Kurumları hem YKS düzeyinde hem LGS düzeyinde Çorum birincileri çıkarttı.

Aynı zamanda Çorum'da YKS sınavın sayısal alanda ilk üçü çıkaran Değişim Eğitim Kurumları'nın Koordinatörü Yunuscan Kahramantekin öğrencilerini tebrik ederek şunları söyledi:

"Bizler hizmet verdiğimiz ilk günden beri derece çıkarmaya alışkın bir kurumuz. Çorum'da kazanmak isteyen öğrencilerin adresi olmaktan gurur duyuyoruz. Verdiğimiz eğitim ve disiplinli çalışmalarımız sonucunda derecelerin yanısıra Çorum'un en çok kazandıran kurumu olmayı da başardık. Çorum'da var olan bilgi kirliliğinden arınarak doğru bir tercih ile Hayallerine ulaşmayı ve kazanmayı hedefleyen öğrencileri kurumumuza davet ediyorum." (ADVERTORİAL)