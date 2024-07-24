Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum’un içme suyu problemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “İç Anadolu’da tarım ve sanayi alanında yükselen bir il olan Çorum’un içme suyu problemini kökünden çözmek için başlatılan projede çalışmalar devam ediyor. DSİ tarafından 1. Kademe İçme Suyu Projesi kapsamında Koçhisar, Hatap ve Yenihayat barajlarından getirilen ve aynı proje kapsamında tamamlanan 1. Kademe Arıtma Tesisinde arıtılan suyun arıtma kapasitesi 2 katına çıkıyor. Mevcut tesis ile günlük 60.480m3 olan arıtılmış su hacmini günlük 120.000m3 hacme çıkartacak ve şehir merkezine iletimine olanak sağlayacak olan Çorum 2. Kademe İçme Suyu ve İletim Hatları projesinde çalışmalar devam ediyor. Çorum’da İçme Suyu sorununu çözüyoruz” dedi.

GÜNLÜK ARITILMIŞ İÇME SUYU KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKIYOR

Depolara iletim yapacak olan isale hattında çalışmaların devam ettiğini ve yıl sonunda isale hattı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Çorum 1. Kademe İçme Suyu Projesi ile günlük 60.000m3 su arıtma kapasitesi olan 1. Kademe arıtma tesisini yapmış ve aynı proje kapsamında tesise Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarından su getirmiştik. Şimdi bu arıtma kapasitesini iki katına yani günlük 120.480m3 su hacmine çıkararak Çorum’un içme suyu sorununu tamamen çözmüş olmayı amaçlıyoruz “ diye konuştu.

DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Dev projede çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Proje kapsamında 1 adet günlük 60.000 m3 su arıtma hacmine sahip bir içmesuyu arıtma tesisi, 1 adet 1000 m3’lük depo, 1 adet Terfi Merkezi ve yaklaşık 18 km uzunluğunda isale hattı inşa edeceğiz. Hedefimiz en kısa zamanda bu projeyi tamamlayarak Çorum’un su sorununu tamamen çözebilmek” dedi

GÜNLÜK 120.000M3 İÇME VE KULLANMA SUYU ARITILACAK

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje tamamlandığında Çorum’a 1. Kademe arıtma tesisi ile birlikte toplamda günlük 120.480 m3 içme ve kullanma suyu sağlayacak projenin Çorum için önemini çok iyi biliyoruz. Amacımız projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlamak ve Çorum’un su sıkıntısını kökünden çözmek." dedi