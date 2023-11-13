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Türkiye’nin en zeki ve IQ’su en düşük şehirleri belli oldu.

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesi, Türkiye’nin tüm illerini kapsayan IQ testi sonuçlarını paylaştı.

Paylaşılan verilere göre Çorum'un IQ seviyesi 100.95 çıktı. Çorum Türkiye'de en zeki şehirler sıralamasında 29.sırada yer aldı.

Bölgenin en zeki şehir Çorum

Yapılan testte Çorum bölgenin en zeki şehri çıktı. Bölgede Çorum'u 100. 87 puanla Samsun izlerken, Tokat IQ'su 99.09, Yozgat'ın IQ'su 98.05, Amasya'nın 96.88 çıktı.

Eskişehir en zeki şehir çıktı

Türkiye'nin en zeki ilinin Eskişehir olduğu çalışmada ikinci sırada Ankara yer aldı.

Ankara'dan 93.924 kişinin katılım gösterdiği testte IQ ortalaması 104.91 olarak belirlendi. Ankara’yı sırasıyla İzmir, Muğla, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir takip etti.

Kullanıcılara sorulan zeka sorularının yanı sıra yaşadığı şehirler de sorularak yapılan bu teste 1.214.505 kişi katıldı. Bu çalışmanın sonucuna göre Türkiye’nin il bazında IQ ortalamaları ve sıralamaları belli oldu.