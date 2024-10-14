Osmancık’ın marka değeri "Osmancık Pirinci’nin tanıtımı amaçlı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi meydanında pilav günü düzenlendi.

Osmancık Belediye Başkanlığı ve Osmancıklılar Federasyonu'nun işbirliği ile düzenlenen Pilav Günü’ne Çorumluların yanı sıra İstanbullular da büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte binlerce kişiye Osmancık pirincinden yapılan pilav ikram edildi.

Tadı ve lezzeti ile ünü dünyaya yayılan Osmancık pilavından tatmak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu arada etkinliğe katılan binlerce kişiye Osmancık’tan gelen aşçıların yanı sıra İstanbul'dan da ödüllü aşçıların katıldığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında Osmancık Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi de büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, hem pilavın tadının çıkarırken hem de çeşitli etkinliklerle gün boyu eğlendi.

Program kapsamında Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, OSDEF Genel Başkanı Avukat Oğuzhan Er, birer konuşma yaparak etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçenin tanıtımı için çok önemli bir organizasyona imza attıklarını belirterek; “İstanbul’da tarih ve kültür şehri Osmancık’ın marka değeri olan Osmancık pirincinin tanıtımı için Osmancık Pilav Günü düzenledik. Eyüpsultan’da hemşehrilerimizin katılımıyla muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, en derin hürmetlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı