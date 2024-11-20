Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un sağlık sorunları ve uzman doktor eksikliklerine ilişkin hazırladığı raporu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na sundu.

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan Mehmet Tahtasız, 12 bebeğin ölümünden sorumlu tuttuğu Sağlık Bakanı’nı istifaya davet etti.

Konuşmasında Çorum’un sağlık alanındaki sorunlarına da değinen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sağlıkta devrim yaptık, diye böbürlenen bir iktidarla karşı karşıyayız. Oysa gerçekler tam bir acı reçete” dedi.

Hastanelerde sıra almanın deveye hendek atlatmaktan zor olduğuna dikkat çeken Tahtasız, şunları söyledi:

“Doktorunuz MR, ultrason istediyse vay hâlinize! Üç ay sonra randevu alabiliyorsanız şanslısınız. Ameliyat sırası en az üç ay sonrasına veriliyor. SMA, DMD, epilepsi, kanser, diyabet hastalarının durumu içler acısı. Diyabet hastası çocuklarımızın parmağındaki acıyı yüreğinizde hissediyorsanız taleplerini yerine getirin. SMA'lı, DMD'li çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadığı acıyı dindirin. Çorum'un 13 ilçesi var: Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, Kargı, İskilip, Laçin, Oğuzlar, Mecitözü, Osmancık, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ. İlçelerimizin hemen hepsinde cerrah yok. Diğer uzmanlık isteyen alanlar zaten hiç yok. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde endokrin, algoloji, göğüs cerrahı, plastik cerrah yok, kulak burun boğaz, nöroloji ve göz bölümlerinde ise ciddi sıkıntılar var. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, maalesef, liseden bozma bir okulda eğitim alıyorlar.”

100 BİN KİŞİYE 109 DOKTOR DÜŞÜYOR

550 bin nüfuslu Çorum'da 217 doktor, 317 uzman doktor ve sadece 60 ambulans olduğuna dikkat çeken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Türkiye'de 100 bin kişiye 218 doktor düşerken Çorum'da 100 bin kişiye 109 doktor düşüyor. İskilip'te yaşayan Halil Amca boynuna astığı yazıyla aylardır imza topluyor. 70 yaşını aşmış Halil Amca İskilip'e göz doktoru gelsin diye aylardır sokaklarda sesini duyurmaya çalışıyor. İşte vatandaşı düşürdüğünüz durum bu. Yazık değil mi, insanları düşürdüğünüz bu hâle hiç üzülmüyor musunuz? İlçelerde 3 kişi kaza geçirse tek ambulans var, yaralılar sıra beklemek zorunda. İlçede yaşayan vatandaş heyet raporu almak isterse il merkezine gitmek zorunda. Köylerde sağlık ocaklarını kapattınız, köyde de hastalananlar ilçeye ya da ile gitmek zorunda” diye konuştu.