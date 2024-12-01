Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD), otomobil satış sonrası hizmet sektörüne destek çağrısında bulundu.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, Çorum Oto Sanayiciler Derneği olarak oto tamir ve bakım sektöründe faaliyet gösteren esnafların sorunlarını dile getirmek ve çözüm yollarını paylaşmak amacıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri ile Çorum milletvekillerine seslendi.

ÇOSAD olarak yaptıkları anket çalışmasında esnafın %75’inin faaliyet alanlarının hizmet sektöründe kabul ediliyor olması sebebi ile devlet desteklerinden yeterince faydalanamadıklarını belirtiklerini, %25 inin ise desteklemelerden haberdar olmadıklarını kaydettiklerini anlatan Pehlivan, "Özellikle pandemi sonrası dönemde artan işletme maliyetleri ve teknolojik altyapı yatırımlarına erişim zorlukları, sektörümüzü sürdürülebilirlik adına büyük bir darboğaza sürüklemektedir" dedi.

Oto tamir bakım atölyelerinin tıpkı imalat atölyelerinde olduğu gibi güncellemeye ve yenilemeye ihtiyaç duyan yazılımsal ve teknolojik alt yapıya sahip cihazlar barındırdığını hatırlatan Eyyüp Pehlivan, sektörün özel olarak ele alınması gerektiğine değindi.

KOSGEB’in yalnızca imalat sektörüne yönelik sağladığı 1 milyon ile 20 milyon TL arasındaki dijitalleşme desteğinin oto tamir bakım sektörü için de uygulanması gerektiğinin altını çizen Pehlivan, "Oto tamir ve bakım sektörünün dijital dönüşüm sürecine dahil edilmesi, rekabet gücümüzü artıracak ve ekonomik sürdürülebilirliğimizi sağlayacaktır.

Yeni iş yeri açmak isteyen esnafa sağlanan 20 bin TL destek, oto tamir atölyesi kurulumu için gerekli olan yazılımsal ve teknolojik alt yapı ihtiyacının % 10'u bile değildir. Temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için destek miktarları günümüz ekonomik şartlarına göre revize edilmelidir" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan kredilerin yüksek faiz oranları nedeniyle esnafa destek olmaktan çok yük oluşturduğunu vurgulayan ÇOSAD Başkanı Pehlivan, "Ödeme dönemleri içerisinde artırılan faiz oranları ve yeni kullandırılacak krediler için faizlerin düşürülmesi ve ödeme koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Çorum TSO ve ÇESOB öncülüğünde oto tamir ve bakım sektörüne özel eğitim programları ve modernizasyon projeleri başlatılmalıdır. Dijital dönüşüm süreçleri için danışmanlık hizmetleri sağlanmalı, teknolojiye erişim kolaylaştırılmalıdır.

Sektörün genelinin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta hizmet veren işletmeler olduğu göz önüne alındığında sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin tayin edilebilmesi ve istihdama olan katkının artırılabilmesi için işletmelere iş sağlığı ve güvenliği için maddi destek sağlanmalıdır.

Sayın milletvekillerimizin, hizmet sektörünün devlet desteklerine erişimini artırmak amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmalarını talep ediyoruz. Oto tamir bakım sektörünün ekonomideki önemine dikkat çekerek, sektörümüzün sürdürülebilirliğini destekleyecek adımların atılması istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eyyüp Pehlivan, son olarak Çorum Oto Sanayiciler Derneği olarak tüm paydaşların desteğiyle esnafın geleceğini güvence altına almak istediklerini dile getirerek, "Sektörümüzün dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, yalnızca esnafımızın değil, ülke ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.