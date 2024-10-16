Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi olarak göreve başlayan Ali Çalgan’a kutlama ve tanışma amaçlı ziyaretler devam ediyor.

OSB yönetimini makamında kabul eden Vali Çalgan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı OSB yöneticilerine teşekkür etti.