Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'da verdiği bir sohbetin çıkışında kendisini bekleyen kalabalığın arasındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Korumalar şahsı anında etkisiz hale getirirken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA SALDIRI

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbetin ardından saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından çıkan saldırgan Ünlü'nün boğazını sıkarak darp etti. Olaya Ünlü'nün korumaları anında müdahale ederken, saldırgan şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

"BOĞAZI SIKILARAK DARP EDİLDİ"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."