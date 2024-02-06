Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DHKP/C'li teröristlerin İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına yönelik saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de Hakk'a yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."