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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çalışkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde uyguladığı bir projeyi Çorum'da hayata geçireceğini taahhüt etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Hüseyin Çalışkan, ziyarette bazı projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ PAYDAŞLARINA VE ADAY ADAYLARINA BELEDİYE'DE ODA TAHSİSİ

Tüm siyasi partilerin belediye başkan aday adayları ile bir ayağı belediye olan inşaat sektörü paydaşlarına belediyede oda tahsis edileceğini belirten Hüseyin Çalışkan, benzer uygulamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde hayata geçirdiğini aktararak, projeyle ilgili şu detayları paylaştı:

“Bir ayağı belediye de olarak mesleğini icra eden, mühendisler, mimarlar, şehir bölge plancıları, teknik elemanlarımız ve müteahhitlerimiz için oda tahsis edeceğiz. Arkadaşlarımız bu sayede, belediyede ki iş ve işlemleri öncesinde sonrasında uğrayacağı, dinleneceği, çay ikramımızı içeceği ve diğer meslek mensupları ile sohbet edebileceği bir mekâna kavuşmuş olacaktır.

‘HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETME ŞEVKİ VE HEYECANI DUYUYORUZ’

Tüm siyasi partilerden, aday adayı olan ve olacak arkadaşlarıma, Çorum’umuza hizmet için çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Taşı ve toprağı, havası ve suyu, rüzgarı ve yeli, alimi ve manevi velileri, delisi ve yellisi, yaşlısı ve genci, tarihi ve şivesi ile hepimizin bir başka sevdiği Çorumlu hemşehrilerimize hizmet etme şevki ve heyecanı duyuyoruz. Tüm partilerden aday adayı ve aday olan arkadaşlarımız bu süreçte, hemşehrilerimiz ile Çorumumuz için, bilgi, birikim, fikir ve projelerini paylaşacaklar. Bu sayede, çok seslilik ve çoğulculuk ile ortak bir havuzda kıymetli birikimler toplanmış olacaktır.

EĞER NASİP OLURSA…

Aday adaylığından adaylık, adaylıktan da Belediye Başkanlığı nasip olduğu taktirde, ekibimizden bir arkadaşımızın fikrini hayata geçirmek istiyorum. Arkadaşımızın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 tarihinde İstanbul Belediye Başkanı olduğunda bu projeyi uygulamış.

İŞTE O PROJE:

Proje şudur: Önceki dönemlerde ve bu dönemde, her partiden gerek aday adayı olmuş, gerekse de Aday olmuş arkadaşlarımızın, istediği zaman geleceği, bizle ve diğer arkadaşlarla sohbet ederek bilgi paylaşacağı özel toplantı odası hazırlatacağım. Bu sayede aday adaylarımızın ve adaylarımızın, muhabbetleri gönlümüzde, sesleri kulağımızda, nefesleri ensemizde olacaktır.”