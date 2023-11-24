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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 4,5 yıllık görev süresinde Cumhuriyet tarihinden buyana Çorum’a yapılan spor yatırımlarından daha fazlasını yaptıklarını belirterek bu konuda araştırmacı gazeticilerin araştırmasını istedi,

Başkan Aşgın masa tenisi salonu temel atma töreninde yaptığı konuşmada Çorum’u spor kenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek ‘ Spordan gidecek olursak çok hamd edeceğimiz tesisler yaptık. 4-5 yılda yaptığımız spor yatırımları Cumhuriyet tarihinde yapılacak yatırımdan daha fazladır.

Stadyumu tamamlamak bize nasip oldu, 3500 kişilik spor salonunu tamamlamak bize nasip oldu. Böylesine güzel bir tesisin açılışını yiğidin harman olduğu ildeki ilk etkinlik güreş olmalıydı ve 8-10 Aralık'ta Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Hemen ardından Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası yine aynı salonda yapılacak.

Yüzme havuzunu yeniledik, iki tanede side biz ilave ettik. İki sentetik sahayı amatör futbolcularımızın hizmetine sunduk. Bunların yanında soyunma odaları ve diğer ihtiyaçlarını yaparak kulüplerimize teslim ettik. Türkiye'ye örnek bir tesisi tamamladık.

Dört tane semt sahasını yaparak hizmete açtık. 27 tane eski semt sahamız eskimişti bunların tamamını yeniledik ve modernize ederek mahalle gençlerimizin hizmetine sunduk.

İki spor dalında ön plandayız. Tüm Türkiye'de Süper Lig de hem serbest hem grekoromen stilde olan beş takımdan birisi Çorum Belediyespor. Bu takımlarımız Serbest Güreş'de Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına girdik. Birinci Ankara ASKİ, ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncüsü ise Dünyanın merkezi Çorum Belediyespor.. Şimdilik üçüncüyüz hedefimiz tabiki daha yukarılar. Grekoromende şimdilik yedinciyiz orda da hedefimiz ilk sıralar.

Güreş Eğitim Merkezi temeli atıldı müteahhidin yapacak gücü olmadığını gördük ve iptal ettik. Yeni dosya hazırlanıyor yeniden ihaleye çıkacağız.

Masa Tenisinde de hem kadınlar hem erkeklerde Süper Lig'de olan bir takımımız var. Erkekler ve kadınlarda Süper Lig'de 2. ligde de bir erkek takımımız var. Bu kadar iddialı olduğumuz branşa Mevlana bodrum katı bu spora yakışmaz dedik böyle bir bir tesis yapmaya karar verdik. Avrupa bizi kıskanıyor mu bilmiyorum ama masa tenisi camiası bizi kıskanıyor.

Bu tesisin maliyeti 18 milyon lira bunun 12 milyon lirası Gençlik ve Spor Bakanlığından karşılandı. Kalan kısmı içinde Bakanlığı ziyaret ederek talep edeceğiz inanıyorum ki kalan bölümü de karşılanacaktır. Bu tesisi tamamlayarak içinde sporcularımızla birlikte olmayı mevlam bizlere nasip etsin hayırlı olsun' dedi.