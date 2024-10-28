AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’yla elde ettiği zaferi Cumhuriyet ile taçlandırdığını ve bu günü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesinin milletimizin büyük fedakârlıkları ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu bir zaferle sonuçlandığını belirtti.

Bu zaferin, Türk milletine bağımsızlık ve Cumhuriyet gibi değerli miraslar bıraktığını kaydeden ve Cumhuriyet’in ilanının milletimiz için en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, Cumhuriyet’in bugünlere gelmesinde birlik ve beraberliğin rolünün altını çizdi.

Mesajında, geçmişten devralınan emanetin gelecek nesillere onurla aktarılmasının önemini vurgulayan Ahlatcı, "Cumhuriyetimizi tüm kazanımlarıyla koruyacak, gelecek kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, hepimizin gözbebeği, yol göstericimizdir. Bizlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ sözünü benimseyerek, Cumhuriyet’in yol göstericiliğinde hiçbir ayrım gözetmeden şehrimize ve insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinde yer alan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.