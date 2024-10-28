Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını, büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. Bugün, o büyük adımın üzerinden tam 101 yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti, karşısına çıkan her türlü zorluğa rağmen dimdik ayakta durarak, çağdaş ve demokratik bir ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etti” dedi.

Cumhuriyetin, yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda halkın iradesini temel alan, bireyin hak ve özgürlüklerini koruyan bir yaşam biçimi olduğunu kaydeden Erol Afacan, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, halkın kendi kaderini tayin etme hakkının sağlandığı bu yönetim şekli, Türk milletine kendi iradesini ve hürriyetini kazandırmıştır. Atatürk’ün “En büyük eserim” diyerek emanet ettiği bu kıymetli miras, bizlere sadece bir emanet değil, aynı zamanda onu koruma ve yüceltme sorumluluğunu da yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetin 101. yılı, bizler için geçmişimizi anmak, geleceğimizi şekillendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için büyük bir motivasyon kaynağıdır” diyerek açıklamasına devam eden Afacan, “Geçtiğimiz 101 yılda ülkemiz, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli ilerlemeler kaydetmiş, sanattan bilime, sağlıktan eğitime kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmiştir. Bu gelişim sürecinde, eczacılar olarak bizler de Cumhuriyet değerlerinin ışığında toplum sağlığını koruma ve iyileştirme misyonumuzu büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli değerlerden biri, birlik ve beraberlik ruhudur. Türk milletinin, en zorlu zamanlarda bile nasıl kenetlendiğini, bağımsızlık ve özgürlük için nasıl bir araya geldiğini tarih defalarca göstermiştir. Bugün de ülkemizin karşı karşıya olduğu her türlü zorlukta, bu birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek, Cumhuriyetimizin 101. yılına en anlamlı katkıyı yapacaktır” diye belirtti.

Afacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlerken, Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve bu kazanımları gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan demokrasi, laiklik, eşitlik ve adalet, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor. Ülkemizin her bir ferdinin hak ettiği aydınlık yarınlara ulaşmak için durmaksızın çalışmak, en büyük görevimizdir.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bıraktığı mirası koruyacak, Cumhuriyetimizin değerlerini daha da ileri taşıyacak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Bu büyük bayramda, milletimizin her bir ferdinin yüreği aynı coşkuyla atmakta, aynı inançla geleceğe bakmaktadır. Cumhuriyetin aydınlattığı yolda, hep birlikte, el ele, daha nice 101 yıllara yürümek dileğiyle… Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.” (Haber Merkezi)