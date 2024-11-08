Cüneyt Biçer, Tokat Belediye Plevnespor ile anlaştı.

Çorum FK kulübünde bir aylık kısa bir süre teknik direktör olarak görev yapan ligde istediği sonuçları alamayan Tokat Belediye Plevnespor ile anlaştı.

Yeni Teknik Direktörü Cüneyt Biçer yönetiminde ilk antrenmanına çıkan Tokat takımında hedef ligde alt sıralardan uzaklaşmak.

Öte yandan Cüneyt Biçer’in ekibide belli oldu. Buna göre Tokat Belediye Plevnespor’da Cüneyt Biçer’in ekibinde görev alacak isimler şöyle:

Yiğitcan Erdoğan - Yardımcı Antrenör: Cüneyt Biçer'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan Yiğitcan Erdoğan, takımın taktiksel ve teknik hazırlıklarında Biçer’in sağ kolu olacak.

Fatih Kılıç - Yardımcı Antrenör: Yardımcı antrenör olarak ekibe katılan bir diğer isim ise, daha öncede Yusuf Tokaç'ın ekibinde yer alan Tokatlı Fatih Kılıç. Kılıç, ekibin oyun planı ve saha içi koordinasyonunda önemli bir rol üstlenecek.

Cem Yılmaz - Kaleci Antrenörü: Kalecilerin performansını artırmak amacıyla kaleci antrenörü olarak görev yapacak olan Cem Yılmaz, takımın kalesinde güven verecek bir yapı oluşturmak için çalışacak.

Sezgin Turan - Atletik Performans Antrenörü: Atletik performans antrenörü olarak Sezgin Turan, futbolcuların fiziksel dayanıklılığını ve güçlerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütecek.