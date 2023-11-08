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Floor Curling İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan Floor Curlin turnuvasında 23 takımdan 70 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde birinciliği Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu kazanırken ikinci Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü Gazipaşa Ortaokulu olurkun dördüncülük kupasını ise Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu kazandı.

Kadınlar kategorisinde ise Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken Güzel Sanatlar Lisesi ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü Sersevi takımı ise dördüncülük ödüllerinin sahibi oldular.

Karma kategorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı birinciliği kazanırken Necip Fazıl Kısakürek B takımı ikinci Ay Işığı takımı üçüncü olurken Güzel Sanatlar Lisesi takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren takımlara madalyaları verildi.