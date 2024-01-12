Okul Sporları Gençler Floor Curling Karma il birinciliğinde şampiyon Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi oldu.

TED Koleji Spor Salonu’nda yapılan Floor Curling Karma il birinciliğinde 7 okuldan 14 sporcu mücadele etti.

İl birinciliğinde ilk dört sırada üç ilçeden okul takımları alarak bu alandaki başarılarını devam ettirdiler.

Yapılan müsabakalar sonunda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Ecrin Can ve Emin Osman Aydoğmuş’lu kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nazlı Ersoy ve Erkan Çetin’li kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi Esma Doğan ve Eren Şahin’li kadrosu ile üçüncü olurken Sungurlu Şehit Akif Kapaklı Anadolu Lisesi Buse eşitcioğlu ve Cemalettin Altekin’den oluşan takımı ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyalarıverildi.