Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ZİHA Kullanımı Projesi'ne katılan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisini programa davet etmeyen Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin'e sert tepki gösterdi.

Programda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak arasında gerilim yaşandı.

Tahtasız, bazı daire müdürlerinin AK Parti İl Başkanı gibi çalıştığını belirterek, "Daire müdürleri aklını başına alacak." dedi

TAHTASIZ: İKİ DEFA UYARMAMA RAĞMEN AYNI HATAYI YAPIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği programı başkasından duyduğunu aktaran Tahtasız; "Ben bugün buraya davetsiz geldim. Daire müdürü 86 milyonun verdiği vergilerden oluşan bütçeden maaş alıyor. Bütün milletin daire müdürüdür. Sadece bir siyasi partinin daire müdürü değildir. Ben kendisini iki defa uyarmama rağmen yaptığı paylaşımlarda sadece iki tane milletvekili etiketliyor. Lütfen kendimize gelelim. Ben burdaki programı başkasından duyuyorum. Diyorlar ki siyasiler çağrılmadı. Evet, Yusuf Ahlatcı da Çorum'un bir milletvekili. Eğer onun bilgisi oluyorsa diğer milletvekillerinin de bilgisi olacak. Böyle şeyleri ben kabul etmiyorum. Daire müdürleri aklını başına alacak." şeklinde konuştu

Tahtasız'ın daire müdürlerini uyarmasına İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak tepki gösterdi.

YAĞBAT: HER ORTAMDA MÜDÜRLERİ TEHDİT EDİYORSUNUZ

İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur; 'Gelip bu kürsüde müdürleri tehdit etmeye hakkınız yok.' derken, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise İlköğretim Haftası'nda Milli Eğitim Müdürü'nü, okul müdürünü, burada Tarım İl Müdürü'nü her bulduğunuz ortamda tehdit ediyorsunuz. En son konuşmanın vermiş olduğu ayrıcalıkla herkese ayar vermeye çalışıyorsunuz. Parmak sallayarak millete ayar vermeye çalışıyorsunuz." şeklinde konuşarak Tahtasız'a tepki gösterdi.

Yağbat'ın araya girerek konuşmasına sinirlenen Tahtasız ise; "Bunu konuşmak sizin haddinize değil. Hangi daire müdürü AK Parti İl Başkanı gibi davranırsa ben onun karşısındayım. Ben sadece haddini bilmeyen daire müdürlerini uyarıyorum." diye cevap verdi.

ÇIPLAK: ŞOV YAPIYORSUNUZ

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise; "Sayın milletvekili şov yapıyorsunuz." diyerek araya girdi

Tahtasız son olarak konuşmasında; "Benim buraya davet edilmemem doğru mu yanlış mı? Benim il başkanım niye çağrılmıyor?

Çorum hepimizin, bu ülke hepimizin. Biz birlik olursak büyürüz ama birbirimizi dışlayarak büyüyemeyiz. AK Parti İl Başkanı gibi davranan daire müdürlerini kınıyorum." dedi