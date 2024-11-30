Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, Milli Savunma Üniversitesinin, “Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet “ isimli kitabının kapağındaki görsele ve bunun sorumlularına tepki gösterdi.

Kitabın kapağındaki haritada Türkiye’nin doğu ve güney doğusunun bir bölümünün farklı renkle boyandığının görüldüğünü kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitapların 20 gün önce derhal toplatıldığını ve Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun da 9 Kasım’da görevinden istifa ettiğini belirtti.

Sizin yaptığınız bu hata bir kişinin istifasıyla çözülecek bir sorun değil. Siz ve Bakanında istifa etmesi gerekir. Bu şekilde kurtulamazsınız. Bu ülkenin topraklarını atalarım kanlarıyla sulamışlar ve vatan haline getirmişlerdir. Yıllardır Yunanistan İstanbul’u ve Trakya’yı kendi sınırları içinde gösteriyor diye şehitler vermedik mi?

Milletin elinden ekmeğini aldınız. Sefalete düşürdünüz. Ahlakını, imanını aldınız şimdi de topraklarını mı alacaksınız. “En büyük düşman imansızlık, ahlaksızlık, cehalettir. Herşeyden evvel temiz ihlaslı gerçek iman sahibi olmalı ve ahlak sahibi olmalıyız” diyor rahmetli Başbuğ. Demek ki Başbuğ, bunu çok önceden görmüş tedbir alın demiş. Ama Müslüman Türk Milliyetçileri de bunlara ayak uydurmuş gidiyorlar. Artık kendinize gelin Türk Milleti” dedi.