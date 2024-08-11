Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AK Parti'ye geçeceği iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Nedim Yamalı sessizliğini bozdu. Bazı görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Yamalı'nın açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

"BAZI GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Mustafa Nedim Yamalı iddialar ile ilgili, "Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZ GEÇMEMİZİ İSTİYOR"

AK Parti ile görüşmelerinin olduğunu ve AK Parti'deki isimlerin yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşları olduklarını da belirten Yamalı, "AK Parti'ye bazı tavsiyelerimiz oluyor. Ben AK Parti'nin kurucularından biriyim. Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var" dedi.

"ZAMAN NEYİ GÖSTERİR BİLEMİYORUZ"

Siyasetin parçalanmış halinin toparlanması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yamalı, "Seçimlerden sonra yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde herkes kendi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Bu sadece bizim partimizle alakalı olan bir durum değil. Diğer partilerdeki vekiller de çalışmalar yapıyor. Bu minvalde zaman neyi gösterir bilemiyoruz." sözlerini kullandı.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU İLE HEP BİRLİKTE GEÇERİZ"

Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmadığı ve gizli buluşmalar yapıldığı iddialarına ise Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6'lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AK Parti'ye geçeceksek Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" dedi.