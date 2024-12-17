Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu​, Konya​'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birlik mesajı veren Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin AK Parti​'ye karşı kurulmadığını söyleyerek 'AK Parti'den hiç kopmadım' dedi.

"AK PARTİ'DEN HİÇ KOPMADIM"

Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'YE RAKİP OLARAK KURULMADI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aramıza fitne soktular" diyen Davutoğlu, "Gelecek Partisi benim de içinde olduğum AK Parti'ye rakip olarak kurulmadı; şimdi birlik vakti" ifadelerini kullandı.