Rehberlik Araştırma Merkezinde ''Çocuklar Güvende'' ekiplerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi kapsamında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “İşbirliği Protokolü” kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Nesiller Buluşuyor Torunum Olur musun? projesi kapsamında 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan okul öncesi çocukları ile Osmancık Huzurevi yaşlıları bir araya geldi.

Projeyle ilgili yapılan açıklamada, “Proje ile bakım altında kalan yaşlılar ve okul öncesi çocuklar kaynaşması amaçlanmakta ve dede-torun, nine-torun ilişkilerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuklarımız ile yaşlılarımız etkinlik kapsamasında eğlenceli vakit geçirmiş, yaşlılarımız çocuklarımıza masal okumuş, personellerimizin de desteği ile el ayak denge oyunu, labirent oyunu ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.